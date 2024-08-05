Бывший физиотерапевт Хэмилтона Анджела Каллен прокомментировала свою работу в IndyCar

50-летний новозеландский физиотерапевт Анджела Каллен, являющаяся бывшим игроком в хоккей на траве, прокомментировала своё возвращение в автоспорт после семилетнего опыта работы в Формуле-1 в качестве физиотерапевта семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Напомним, Каллен работает в IndyCar с бывшим гонщиком Формулы-2 и своим соотечественником Маркусом Армстронгом.

«Я пришла в автоспорт и сразу попала в Формулу-1. Я работала с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе» семь лет, и для меня это был огромный период обучения. У меня получилось узнать не только об этом виде спорта, но и, очевидно, о требованиях автоспорта к водителям.

Поэтому, когда я ушла из Формулы-1, то думала, что ухожу из автоспорта навсегда. Так сказать, вышла на пенсию. В прошлом году у меня получился годовой отпуск, но затем со мной связался Маркус Армстронг, и так вышло, что мы начали работать с ним над ментальными навыками и другими вещами на фоне его подготовки к гонкам.

У нас очень схожие ценности, мы очень мотивированы и очень конкурентоспособны, и когда мы встретились лично, то я была очень взволнована тем, что он был таким же, как и я. Он спросил: «Хочешь приехать на гонку?», и я ответила: «О да, я бы с удовольствием поучаствовала». О боже, как будто IndyCar просто поразил меня. Это так весело, и я просто влюбилась в это. Гонки невероятные, гонщики невероятные, я была ошеломлена опытом всех в паддоке. Итак, я приехала и осталось здесь», — приводит слова Каллен издание Racingnews365.