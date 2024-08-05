Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зафнауэр выразил сомнения в качественном взаимодействии внутри «Астон Мартин»

Зафнауэр выразил сомнения в качественном взаимодействии внутри «Астон Мартин»
Аудио-версия:
Комментарии

59-летний бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр выразил сомнения в качественном взаимодействии внутри «Астон Мартин» между отделами, отвечающими за производство и результаты команды.

«Лоуренс [Стролл] создал инфраструктуру, необходимую для того, чтобы она стала топ-командой. Они наняли, и я был частью этого, группы хороших людей. У них два хороших гонщика, и я работал с ними обоими – с Лэнсом [Строллом] и Фернандо [Алонсо]. По какой-то причине – я не так уж и близок к этому – я ожидал, что их выступление на трассе будет немного лучше, чем сейчас. Думаю, что они были шестой или седьмой по скорости командой в Сильверстоуне.

Я ожидал, что они будут бороться за тройку лучших или, определённо, за четвёрку лучших. Значит, что-то там не так или дрейфует. Не знаю, что это такое, нужно быть рядом, чтобы понять, что это такое. Это действительно хорошее место для работы? Они действительно сотрудничают? Все ли внутри коллектива идут в одном направлении? Есть ли у вас кто-то, кто разбирается в машине в целом и принимает правильные компромиссные решения в спорных ситуациях? Аэродинамика, механика, управляемость автомобиля, работа с пилотами – всё в таком духе», — приводит слова Зафнауэра издание Crash.net.

Материалы по теме
Отмар Зафнауэр рассказал, кто именно помог «Макларену» опережать «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android