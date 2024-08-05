59-летний бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр выразил сомнения в качественном взаимодействии внутри «Астон Мартин» между отделами, отвечающими за производство и результаты команды.

«Лоуренс [Стролл] создал инфраструктуру, необходимую для того, чтобы она стала топ-командой. Они наняли, и я был частью этого, группы хороших людей. У них два хороших гонщика, и я работал с ними обоими – с Лэнсом [Строллом] и Фернандо [Алонсо]. По какой-то причине – я не так уж и близок к этому – я ожидал, что их выступление на трассе будет немного лучше, чем сейчас. Думаю, что они были шестой или седьмой по скорости командой в Сильверстоуне.

Я ожидал, что они будут бороться за тройку лучших или, определённо, за четвёрку лучших. Значит, что-то там не так или дрейфует. Не знаю, что это такое, нужно быть рядом, чтобы понять, что это такое. Это действительно хорошее место для работы? Они действительно сотрудничают? Все ли внутри коллектива идут в одном направлении? Есть ли у вас кто-то, кто разбирается в машине в целом и принимает правильные компромиссные решения в спорных ситуациях? Аэродинамика, механика, управляемость автомобиля, работа с пилотами – всё в таком духе», — приводит слова Зафнауэра издание Crash.net.