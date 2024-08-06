Зафнауэр прокомментировал свой уход из «Альпин», намекнув, что команда развивалась при нём

59-летний румынский и американский инженер Отмар Зафнауэр, который был руководителем французской команды «Альпин» до Гран-при Бельгии в 2023 году, прокомментировал свою деятельность в коллективе до своего увольнения, намекнув, что команда двигалась в правильном направлении.

«Альпин» — это ещё одна перезагрузка для меня. Очень жаль, что у меня не было возможности продолжить путь, по которому я шел. То, что я там делал — это убеждал действительно хороших инженеров и специалистов, не на самом высоком и элитном уровне, а на среднем, от которого фактически зависит вся производительность ресурсов, двигателя, аэродинамики. Я убеждал людей присоединиться к команде из-за проекта, над которым мы работали», — приводит слова Зафнауэра издание Crash.net.

Напомним, 31 июля «Альпин» объявила нового руководителя команды. Им стал 36-летний британский специалист Оливер Оукс, известный также по работе с россиянином Никитой Мазепиным.

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал слухи о возможном присоединении Мазепина в качестве второго пилота французской команды.