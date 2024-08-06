Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зафнауэр прокомментировал свой уход из «Альпин», намекнув, что команда развивалась при нём

Зафнауэр прокомментировал свой уход из «Альпин», намекнув, что команда развивалась при нём
Аудио-версия:
Комментарии

59-летний румынский и американский инженер Отмар Зафнауэр, который был руководителем французской команды «Альпин» до Гран-при Бельгии в 2023 году, прокомментировал свою деятельность в коллективе до своего увольнения, намекнув, что команда двигалась в правильном направлении.

«Альпин» — это ещё одна перезагрузка для меня. Очень жаль, что у меня не было возможности продолжить путь, по которому я шел. То, что я там делал — это убеждал действительно хороших инженеров и специалистов, не на самом высоком и элитном уровне, а на среднем, от которого фактически зависит вся производительность ресурсов, двигателя, аэродинамики. Я убеждал людей присоединиться к команде из-за проекта, над которым мы работали», — приводит слова Зафнауэра издание Crash.net.

Напомним, 31 июля «Альпин» объявила нового руководителя команды. Им стал 36-летний британский специалист Оливер Оукс, известный также по работе с россиянином Никитой Мазепиным.

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал слухи о возможном присоединении Мазепина в качестве второго пилота французской команды.

Материалы по теме
Попов обозначил проблемы Мазепина в случае возвращения в Ф-1 на фоне слухов про «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android