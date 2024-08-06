Вассёр: с самого начала сезона все говорили, что Расселл быстрее Хэмилтона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне, который сейчас выступает за «Мерседес», но в новом сезоне присоединится к «Скудерии».

«Мы знаем о плюсах, таких как огромный опыт, которые нам даст переход Льюиса. С самого начала сезона все говорили, что Расселл быстрее Хэмилтона, но на данный момент именно Льюис принёс «Мерседесу» больше всего очков. Так что с точки зрения эффективности, я думаю, это хороший ориентир», — приводит слова Вассёра издание F1Technical со ссылкой на Sky Italia.

Ранее Вассёр предположил, какие трассы подойдут болиду итальянского гоночного коллектива во второй половине сезона.

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