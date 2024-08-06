Штайнер предположил, почему Ферстаппен позволил себе брань на Гран-при Венгрии

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер дал комментарий по поводу резких высказываний пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которые он себе позволил во время Гран-при Венгрии. Нидерландец тогда жёстко ругался на своего инженера Джанпьеро Ламбьязе, команду и соперников. А после предложил «идти к чертям» всем, кому не нравится его манера поведения.

«Я бы попытался его успокоить, потому что сейчас он ощущает давление. Нужно всегда держать в уме, что агрессия против него расстроило бы его ещё больше. Теперь ему приходится считаться с тем, что остаток сезона нужно будет провести, не имея больше доминирующей машины. Ему нужно с этим справиться, и это взрыв. Но я уверен, что Кристиан и Хельмут Марко поговорили с ним после гонки, дав понять, что то, что он сделал, было неправильным. Макс — довольно умный парень, и мне кажется, что эмоции просто взяли над ним верх. Потому что, когда привык побеждать и вдруг оказываешься под давлением, нужно делать что-то другое», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Материалы по теме Формула-1 связалась со всеми командами из-за брани Макса Ферстаппена

Главные новости дня: