Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Гений сделал выбор». Крупнейшее автоспортивное издание Италии назвало новую команду Ньюи

«Гений сделал выбор». Крупнейшее автоспортивное издание Италии назвало новую команду Ньюи
Аудио-версия:
Комментарии

Крупнейшее автоспортивное издание Италии Autosprint выпустило очередной номер журнала, на обложку которого попал глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи, который официально покинет австрийскую команду в первом квартале 2025 года.

«Гений сделал выбор. Адриан Ньюи переходит в «Астон Мартин». Анонс в сентябре», — говорится на обложке издания.

Фото: Autosprint

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге уже был представлен в середине июля.

Ранее представители «Феррари» отреагировали на слухи, что Ньюи требовал привести вместе с собой 20 инженеров.

Материалы по теме
В «Феррари» отреагировали на слухи, что Ньюи требовал привести вместе с собой 20 инженеров

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android