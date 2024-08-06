«Гений сделал выбор». Крупнейшее автоспортивное издание Италии назвало новую команду Ньюи

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Крупнейшее автоспортивное издание Италии Autosprint выпустило очередной номер журнала, на обложку которого попал глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи, который официально покинет австрийскую команду в первом квартале 2025 года.

«Гений сделал выбор. Адриан Ньюи переходит в «Астон Мартин». Анонс в сентябре», — говорится на обложке издания.

Фото: Autosprint

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге уже был представлен в середине июля.

Ранее представители «Феррари» отреагировали на слухи, что Ньюи требовал привести вместе с собой 20 инженеров.

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