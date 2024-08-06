Autosprint назвал причины, по которым Эдриан Ньюи не смог договориться с «Феррари»

Авторитетное итальянское издание Autosprint опубликовало материал о переговорах главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи и команды Формулы-1 «Феррари». По сведениям источника, сторонам не удалось договориться.

Как отмечает издание, Ньюи несколько раз встречался с Пьеро Феррари – сыном основателя команды и одним из акционеров компании. Параллельно Эдриан вёл переговоры с другими гоночными коллективами. Чтобы придать переговорам больше конкретики, Пьеро предложил Ньюи предоставить ему список со всеми пожеланиями.

Согласно Autosprint, Эдриан попросил взять на себя полномочия по принятию решений, которые являются прерогативой руководителя команды, в том числе хотел обладать правом вето на найм новых инженеров, а также иметь возможность влиять на распределение ролей внутри команды. Это не понравилось главе «Феррари» Фредерику Вассёру, и руководство с ним согласилось.

При этом подчёркивается, что финансовые пожелания Ньюи «Феррари» была готова удовлетворить.

Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

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