Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» заинтересована в бывшем техдиректоре «Мерседеса» — Motorsport Italia

«Феррари» заинтересована в бывшем техдиректоре «Мерседеса» — Motorsport Italia
Комментарии

«Феррари» заинтересована в подписании бывшего технического директора и главы аэродинамического отдела «Мерседеса» британца Майка Эллиота, сообщает издание Motorsport Italia.

Предполагается, что таким шагом итальянская команда усилит позицию своего руководителя отдела аэродинамики Диего Тонди, назначенного на должность в марте 2023 года. Также приход Эллиота положительно сказался бы на работе Льюиса Хэмилтона, готовящегося перейти в «Феррари» в 2025 году и заинтересованного в реорганизации «Скудерии».

В настоящий момент 50-летний Эллиот в «отпуске по уходу за садом», и он станет доступен не ранее начала 2025 года. Напомним, «Мерседес» объявил об уходе британца, проработавшего в команде 11 лет, в октябре 2023 года.

Материалы по теме
«Мерседес» официально объявил об увольнении Майка Эллиота
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android