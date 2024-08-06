«Феррари» заинтересована в бывшем техдиректоре «Мерседеса» — Motorsport Italia

«Феррари» заинтересована в подписании бывшего технического директора и главы аэродинамического отдела «Мерседеса» британца Майка Эллиота, сообщает издание Motorsport Italia.

Предполагается, что таким шагом итальянская команда усилит позицию своего руководителя отдела аэродинамики Диего Тонди, назначенного на должность в марте 2023 года. Также приход Эллиота положительно сказался бы на работе Льюиса Хэмилтона, готовящегося перейти в «Феррари» в 2025 году и заинтересованного в реорганизации «Скудерии».

В настоящий момент 50-летний Эллиот в «отпуске по уходу за садом», и он станет доступен не ранее начала 2025 года. Напомним, «Мерседес» объявил об уходе британца, проработавшего в команде 11 лет, в октябре 2023 года.