У Ньюи конфликт с одним из ключевых сотрудников «Астон Мартин» — Business F1 Magazine

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи, который, по слухам, может перейти в «Астон Мартин», не разговаривает с одним из ключевых сотрудников британской команды, сообщает Business F1 Magazine.

По информации издания, Ньюи ладит с бывшим техническим директором «Феррари» итальянцем Энрико Кардиле, который присоединится к «Астон Мартин» в 2025 году, но не общается с действующим техническим директором британской команды Дэном Фэллоузом.

Примечательно, что Ньюи и Фэллоуз имеют огромный опыт совместной работы, 17 лет вместе пробыв в «Ред Булл». Именно Ньюи привёл Фэллоуза в австрийский коллектив.

Напомним, 65-летний Ньюи завершит работу в «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона.