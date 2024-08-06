Экс-сотрудник «Астон Мартин» раскрыл, что на самом деле могло побудить Феттеля уйти из Ф-1

Мэтт Бишоп, бывший глава отдела коммуникаций «Астон Мартин», а ныне журналист, вспомнил о решении немецкого гонщика Себастьяна Феттеля завершить карьеру. По словам Бишопа, на решение немца мог повлиять тот факт, что в календаре чемпионата на постоянной основе добавился Гран-при Саудовской Аравии.

«Себ не скрывал своего неодобрения режимом в Саудовской Аравии, когда мы впервые поехали в эту страну в декабре 2021 года. В марте 2022-го начали распространяться слухи о том, что он заболел коронавирусом. Правда заключалась в том, что у него действительно был COVID-19 и он действительно был всё ещё нездоров. Однако был ли он разочарован тем, что ему пришлось пропустить Гран-при Саудовской Аравии 2022 года? Нет, не был. Именно тогда я понял, что 2022 год, вероятно, станет для него последним сезоном в качестве пилота Формулы-1.

Мало того что Гран-при Саудовской Аравии на долгие годы станет неотъемлемой частью календаря Формулы-1, так ещё и одним из главных спонсоров «Астон Мартин» была Aramco – государственная национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Таким образом, ни один пилот «Астон Мартин» отныне не сможет пропустить гонку в этой стране. Таким образом, из этого следовало, что единственный способ убедиться в том, что ему больше никогда не придётся участвовать в гонках там, – это уйти из Формулы-1 в конце года», — написал Бишоп в своей колонке на Motor Sport Magazine.

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