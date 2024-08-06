Эксперт назвал трёх лучших пилотов Ф-1 на данный момент, не упомянув Ферстаппена

Журналист Формулы-1 Лоуренс Барретто составил топ-3 лучших пилотов «Королевских гонок» на данный момент. В тройку сильнейших эксперт включил Ландо Норриса из «Макларена», Шарля Леклера из «Феррари», а также Юки Цуноду, который представляет «РБ». Отметим, что Барретто не упомянул гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Ландо Норрис, Шарль Леклер и Юки Цунода. Норрис, вероятно, не согласится с этим, поскольку он установил для себя очень высокие стандарты и крайне строг по отношению к себе. Однако британец в этом году проявил себя великолепно и заявил о себе как о реальном претенденте на титул, хоть у него и имеются некоторые недостатки, которые нужно сгладить.

Шарль Леклер выдержал давление и наконец выиграл домашний Гран-при Монако. Он впечатляюще управлял машиной, которая после того триумфа сдала.

Юки Цунода провёл свой лучший сезон в карьере, возглавив «РБ» и в блестящей манере набрав очки. Его форма стала основой борьбы команды за шестое место в Кубке конструкторов. Юки доказал, что заслуживает места в Формуле-1 в обозримом будущем, если сможет продолжать гоняться в том же духе», — приводит слова Барретто пресс-служба Формулы-1.

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