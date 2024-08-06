В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом

В штате Техас произошла авария с участием электропикапа Tesla Cybertruck. В результате инцидента автомобиль загорелся, а его водитель погиб на месте, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы Техаса.

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Следствию пока не удалось выяснить причины произошедшего, однако сообщается, что Cybertruck по каким-то причинам съехал с дороги на обочину, врезался в водопроводную трубу и загорелся. На видео с места происшествия видно, что от автомобиля остался лишь обгоревший каркас.

Напомним, Cybertruck — это новейшая модель Tesla. Автомобиль был представлен в конце 2023 года, а цены на него начинаются от $ 61 тыс. Ранее сообщалось, что Tesla отозвала свыше 11 тыс. таких машин из-за проблем с дворниками. Отмечается, что трагедия в Техасе — это первый случай фатальной аварии с участием Cybertruck.