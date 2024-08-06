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«Астон Мартин» отреагировал на слухи о подписании Ньюи

«Астон Мартин» отреагировал на слухи о подписании Ньюи
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Команда «Астон Мартин» опубликовала ответ на слухи о достижении соглашения со звёздным британским конструктором Эдрианом Ньюи.

«Команда Ф-1 «Астон Мартин» является крайне привлекательным проектом с видением Лоуренса Стролла, современным технологическим кампусом и сотрудничеством с «Хондой» и «Арамко». Множество известных людей во всех областях связаны с проектом, но нам нечего объявить», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге уже был представлен в середине июля.

Ранее издание Autosprint назвало причины, по которым Эдриан Ньюи не смог договориться с «Феррари».

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