Autosprint назвал сумму, которую «Астон Мартин» предложил Ньюи за четыре сезона

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявит о контракте со знаменитым конструктором Эдрианом Ньюи в начале сентября. Как информирует издание Autosprint, Ньюи дал согласие на переход в британскую команду, согласившись на зарплату $ 100 млн за четыре сезона.

Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом 2025 года. Ранее сообщалось, что «Феррари» была готова предложить Эдриану Ньюи должность технического директора или суперконсультанта, чтобы дать ему максимальную свободу действий. Однако стороны не смогли прийти к консенсусу по вопросу распределения полномочий внутри команды.

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