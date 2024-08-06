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Компания Rimac случайно показала новый автомобиль

Компания Rimac случайно показала новый автомобиль
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На официальном сайте компании Rimac Automobili появился тизер нового автомобиля, изображение которого скрыто за пикселями и будет постепенно раскрываться. Однако в исходном коде сайта удалось найти это изображение в полном виде.

Фото из исходного кода страницы на сайте Rimac

Фото из исходного кода страницы на сайте Rimac

Фото: Rimac

По нему, однако, невозможно определить, какой именно автомобиль намерены представить в Rimac. Предполагается, что это будет некая разновидность гиперкара Nevera, однако каких-либо подробностей о машине пока нет.

Rimac прежде всего известна электрогиперкаром Nevera, однако Мате Римац ранее отметил, что компания готова в будущем использовать и другие источники энергии. Кроме того, ранее объединённая компания Bugatti Rimac d.o.o. представила 1800-сильный гиперкар Bugatti Tourbillon, первый гибридный автомобиль марки.

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