Компания Rimac случайно показала новый автомобиль

На официальном сайте компании Rimac Automobili появился тизер нового автомобиля, изображение которого скрыто за пикселями и будет постепенно раскрываться. Однако в исходном коде сайта удалось найти это изображение в полном виде.

Фото из исходного кода страницы на сайте Rimac Фото: Rimac

По нему, однако, невозможно определить, какой именно автомобиль намерены представить в Rimac. Предполагается, что это будет некая разновидность гиперкара Nevera, однако каких-либо подробностей о машине пока нет.

Rimac прежде всего известна электрогиперкаром Nevera, однако Мате Римац ранее отметил, что компания готова в будущем использовать и другие источники энергии. Кроме того, ранее объединённая компания Bugatti Rimac d.o.o. представила 1800-сильный гиперкар Bugatti Tourbillon, первый гибридный автомобиль марки.