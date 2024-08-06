Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Издание Autosprint назвало причины, побудившие Ньюи выбрать «Астон Мартин»

Издание Autosprint назвало причины, побудившие Ньюи выбрать «Астон Мартин»
Комментарии

Известный конструктор Эдриан Ньюи перейдёт в «Астон Мартин» благодаря владельцу этой команды Лоуренсу Строллу. Об этом информирует издание Autosprint. По сведениям источника, Стролл убедил Ньюи своим видением будущего гоночного коллектива. Сообщается, что бизнесмен планирует привнести в проект колоссальные инвестиции.

Кроме того, отмечается, что Эдриану нравится идея перехода на моторы «Хонды» в 2026 году.

Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Ранее Autosprint назвал сумму, которую «Астон Мартин» предложил Ньюи за четыре сезона.

Материалы по теме
Autosprint назвал сумму, которую «Астон Мартин» предложил Ньюи за четыре сезона

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android