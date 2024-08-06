Кубок ШОС по мотогонкам пройдёт на Moscow Raceway

17-18 августа на Moscow Raceway состоится Международный турнир по шоссейно-кольцевым гонкам на Кубок ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Масштабный гоночный турнир объединит спортсменов разных возрастов и стран в соревновании за звание победителя! В борьбу вступят более 80 сильнейших пилотов из России, Республики Беларусь, Азербайджана, Грузии, Бахрейна, Индии, Италии и других стран.

Большинство иностранных пилотов будут интегрированы в сильнейшие российские команды, которые будут предоставлять мотоциклы и полную техническую поддержку.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

В рамках гоночного уикенда пройдут заезды в трёх классах — самый мощный королевский класс литровых мотоциклов «Супербайк», класс мотоциклов с объёмом двигателя 600 кубических сантиметров — «Суперспорт» и класс «Минимото», где выступят 300-кубовые мотоциклы с отдельным зачётом производителя Yamaha R3 Cup.

Будет организовано отдельное командное соревнование «Кубок школ», в котором смогут принять участие спортсмены, которые начинают свой путь в мотоциклетном спорте, а их наставники — именитые гонщики — смогут выставить своих учеников и побороться за звание лучшего тренера 2024 года.

Зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа: дрифт-такси, автограф-сессии с гонщиками, прогулка на стартовую решётку, тест-драйв автомобилей, детская зона, выставочная экспозиция, а самое главное — все посетители мероприятия смогут стать участниками акции «Призовая гонка», в рамках которой пройдёт розыгрыш автомобиля и других ценных призов.