Хилл — о контракте Сайнса с «Уильямсом»: сомневаюсь, что он захочет иметь преимущество

Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл высказал мнение, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс не захочет быть первым номером в «Уильямсе».

«Они, очевидно, вложили большие средства, чтобы заполучить его. Но я не думаю, что он придёт в команду, предполагая или желая, чтобы к нему относились как к первому номеру. Мне кажется, что это не соответствует его личности. Думаю, он захочет справедливости и равенства. Не меньше, чем то, что получает другой парень. Но я сомневаюсь, что он захочет иметь преимущество перед Алексом. Не думаю, что это его устроило бы. Я был бы удивлён, если бы это было в контракте», — приводит слова Хилла PlanetF1.

В «Феррари» испанец выступает с 2021 года. Итальянскую команду Карлос Сайнс покинет по окончании этого сезона Формулы-1, после чего перейдёт в «Уильямс». Сайнс заключил двухлетний контракт с британским гоночным коллективом.