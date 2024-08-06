Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хилл — о контракте Сайнса с «Уильямсом»: сомневаюсь, что он захочет иметь преимущество

Хилл — о контракте Сайнса с «Уильямсом»: сомневаюсь, что он захочет иметь преимущество
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл высказал мнение, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс не захочет быть первым номером в «Уильямсе».

«Они, очевидно, вложили большие средства, чтобы заполучить его. Но я не думаю, что он придёт в команду, предполагая или желая, чтобы к нему относились как к первому номеру. Мне кажется, что это не соответствует его личности. Думаю, он захочет справедливости и равенства. Не меньше, чем то, что получает другой парень. Но я сомневаюсь, что он захочет иметь преимущество перед Алексом. Не думаю, что это его устроило бы. Я был бы удивлён, если бы это было в контракте», — приводит слова Хилла PlanetF1.

В «Феррари» испанец выступает с 2021 года. Итальянскую команду Карлос Сайнс покинет по окончании этого сезона Формулы-1, после чего перейдёт в «Уильямс». Сайнс заключил двухлетний контракт с британским гоночным коллективом.

Материалы по теме
Гоночный инженер «Уильямса» Робсон прокомментировал переход Сайнса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android