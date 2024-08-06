1500-сильный пикап Chevrolet сразился с Dodge Challenger Demon

На YouTube-канале Hoonigan появилось видео заездов, состоявшихся на дрэг-стрипе Texas Motorplex, с участием 1500-сильного пикапа Chevrolet Silverado 2006 года выпуска и маслкара Dodge Challenger Demon 2018-го.

Права на видео принадлежат Hoonigan. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hoonigan.

У пикапа Chevrolet Silverado под капотом 7,3-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1500 лошадиных сил, совмещённый с трёхступенчатой автоматической трансмиссией, и полный привод. У Dodge Challenger 6,2-литровый турбированный V8. Масса маслкара при этом ниже, чем у пикапа (1860 кг против 2177 кг), однако Silverado обладает полным приводом, у Challenger Demon — лишь на заднюю ось.

В обоих заездах быстрее оказался Dodge Challenger Demon, хотя во втором раунде поначалу вперёд вырвался Silverado, маслкар смог отыграться и первым пересечь линию финиша.