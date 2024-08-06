Вильнёв объяснил, в каком случае команда Ф-1 захочет нанять Мика Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что ни одна команда Формулы-1 не хочет брать немца Мика Шумахера на роль боевого пилота из-за его неудачных выступлений в «Хаасе».

Напомним, Шумахер является резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес». В немецкий коллектив он перешёл после того, как по завершении сезона-2022 покинул американский «Хаас».

«Похоже, ни одна команда не хочет, чтобы Мик Шумахер выступал за них. Мик и его команда приложили усилия, но никто, похоже, не горит желанием заполучить его в свой коллектив. Проблема в том, что его годы выступлений в Формуле-1 завершились не очень позитивно. Он, возможно, выступает лучше и подаёт надежды на своей позиции, но доказательства видны всем. Для команд это будет беспокойным решением. Захотят ли они рискнуть, надеясь, что Мик станет лучше, чем был? На данный момент это не выглядит так.

В случае если команда нанимает Мика в качестве гонщика Формулы-1, то это потому, что им нужен имидж Шумахера. И они надеются, что он станет выступать лучше, чем в «Хаасе», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.