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Технический директор «Ред Булл» Ваше рассказал, что не нравится Пересу в болиде

Технический директор «Ред Булл» Ваше рассказал, что не нравится Пересу в болиде
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше объяснил, с чем может быть связан спад в результатах выступлений гонщика Серхио Переса.

«Мы должны попытаться помочь ему раскрыть потенциал автомобиля. У меня есть кое-какие отзывы по машине от него. Мы пытаемся ему помочь. Дело не только в том, как он себя ощущает в машине. Иногда ему просто не везёт. То, что произошло в какой-то квалификации, может повлиять на общий результат гонки.

Я не гонщик, но кажется, ему не нравится, как машина реагирует на его действия. Это то, над чем нам придётся поработать», — приводит слова Ваше Racingnews365.

В настоящий момент Перес занимает седьмое место в общем зачёте чемпионата. На счету мексиканского гонщика 131 очко. Лидирует в чемпионате его товарищ по команде Макс Ферстаппен, в активе которого 277 баллов.

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