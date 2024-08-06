Марко — о гонщиках «Макларена»: похоже, что Пиастри психологически сильнее

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением, что гонщик «Макларена» Оскар Пиастри в последних гонках начал показывать результаты лучше, чем его товарищ по команде Ландо Норрис.

«Я не знаю, какой отрыв в очках между ними, но очень похоже, что Пиастри психологически сильнее и постепенно догнал Ландо в течение этого сезона. Иногда даже оказывается быстрее. Давайте подождём и посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Марко GPblog.

В настоящий момент в личном зачёте среди гонщиков Ландо Норрис занимает второе место. В его распоряжении 199 очков. Его напарник Оскар Пиастри располагается на четвёртой позиции, в его активе 167 очков.

Напомним, Пиастри одержал первую победу в Формуле-1 на Гран-при Венгрии в Модьороде.