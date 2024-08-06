Норрис выставил на аукцион шлем, в котором выступил на ГП Венгрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выставил на благотворительный аукцион шлем со своим автографом, в котором выступал на Гран-при Венгрии в нынешнем сезоне Формулы-1. Информация об этом появилась на странице в социальной сети F1 Authentics.

Напомним, выполненный узор на шлеме похож на трофей пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который британец случайно разбил на подиуме в прошлом году.

«Мы собрали невероятную сумму в £ 42,5 тыс. для двух невероятных благотворительных организаций всего за 12 часов! Делайте последние ставки», — написал Норрис на своей странице в социальной сети.

Напомним, в прошлом сезоне Гран-при Венгрии выиграл Ферстаппен, а Норрис финишировал вторым. Во время награждения призёров пилоты традиционно начали обливаться шампанским, однако Ландо Норрис решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя гонки. В результате он упал со ступеньки и разбился.