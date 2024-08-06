«Иногда возникают противоречия». Леклер высказался о взаимоотношениях с Сайнсом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что у него и его напарника испанского пилота Карлоса Сайнса возникают разногласия, которые они затем улаживают после гонки.

«Это нормально, что иногда возникают противоречия. Мы не всегда соглашаемся друг с другом относительно того, что происходит на трассе. Справляться с адреналином непросто, но важно уметь всё это обсуждать, когда гонка завершена. По радио кажется, что напряжение присутствует постоянно, но это не так», — приводит слова Леклера PlanetF1.

Ранее Шарль Леклер обратился к Карлосу Сайнсу после новости о переходе испанца в «Уильямс». В «Феррари» испанец выступает с 2021 года. Итальянскую команду Карлос Сайнс покинет по окончании этого сезона Формулы-1. Он заключил двухлетний контракт с британским гоночным коллективом.