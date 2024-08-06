Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Магнуссен назвал ключевой фактор успеха «Хааса» в сезоне-2024

Магнуссен назвал ключевой фактор успеха «Хааса» в сезоне-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что в этом сезоне Формулы-1 команде удалось внедрить обновления, которые сделали болид быстрее.

«Если оглянуться назад, всегда есть вещи, которые можно было бы сделать лучше. Но я думаю, каждый может это сказать. Так что я считаю, что у нас была хорошая первая половина сезона. Мы привнесли пару обновлений в этом году, которые действительно сработали. Это первый раз в истории «Хааса», когда мы внедрили обновления в машину, которые сделали её быстрее. Это уже настоящий шаг вперёд, так что, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе. Думаю, мы на хорошей волне», — приводит слова Магнуссена официальный сайт Формулы-1.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место, в распоряжении команды 27 очков.

Материалы по теме
Комацу: до конца 2023 года «Хаас» не работал как команда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android