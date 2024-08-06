Магнуссен назвал ключевой фактор успеха «Хааса» в сезоне-2024

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что в этом сезоне Формулы-1 команде удалось внедрить обновления, которые сделали болид быстрее.

«Если оглянуться назад, всегда есть вещи, которые можно было бы сделать лучше. Но я думаю, каждый может это сказать. Так что я считаю, что у нас была хорошая первая половина сезона. Мы привнесли пару обновлений в этом году, которые действительно сработали. Это первый раз в истории «Хааса», когда мы внедрили обновления в машину, которые сделали её быстрее. Это уже настоящий шаг вперёд, так что, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе. Думаю, мы на хорошей волне», — приводит слова Магнуссена официальный сайт Формулы-1.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место, в распоряжении команды 27 очков.