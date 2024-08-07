Президент «Феррари» — о переходе Хэмилтона: он приходит к нам, чтобы побеждать

Президент «Феррари» Джон Элканн высказался о переходе 39-летнего семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в итальянскую гоночную команду в следующем сезоне Формулы-1.

«Хэмилтон и «Феррари» нашли друг друга. Он приходит к нам, чтобы побеждать. С ним мы станем сильнее в предверии будущих вызовов. Мы говорим о великом спортсмене, который очень мотивирован стать чемпионом мира в восьмой раз, как показали последние гонки. Он определённо переходит в «Феррари» не для того, чтобы наслаждаться своей будущей отставкой, он ещё хочет бороться. В конце концов, просто посмотрите на великих спортсменов последнего десятилетия: Джокович, Федерер, Хэмилтон, Роналду, Месси, что у них общего? Долголетие. Они преодолели физическую обусловленность с помощью огромной силы воли», — приводит слова Элканна La Gazzetta dello Sport.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари».