Абитебуль ответил, готов ли «Хёндэ» прийти в Формулу-1

Руководитель «Хёндэ» Сириль Абитебуль рассказал, что концерн заинтересован в расширении, но пока не готов прийти в Формулу-1.

«Мы являемся мировым брендом, третьим по величине производителем автомобилей. У нас есть глубина и охват с точки зрения доли рынка и финансовых возможностей, чтобы делать больше.Для нас главное узнать, как мы можем улучшить наш продукт. Улучшить и изучить технологию через автоспорт, поэтому всё, что может помочь в этой области, будет рассмотрено. Пока решение не принято. Единственное решение и фокус — участвовать в ралли и победить. Мы будем здесь снова в следующем году, остальное — это продолжающиеся обсуждения.

Я думаю, мы не готовы к Формуле-1. Она существует в своём собственном мире. Для того, чтобы рассматривать Формулу-1 как что-то иное, кроме как спонсора, — поскольку мы очень аутентичны в том, что мы делаем. А мы не заинтересованы в оплате чужих счетов, это не наш стиль, мы не хотим быть спонсорами. То если мы не хотим ими быть, то должны контролировать технологию.

Так что это явно то, к чему мы не готовы. Это не то, что могло бы нас заинтересовать сейчас, может быть, в долгосрочном будущем. Но мы абсолютно не готовы к этому в краткосрочной перспективе», — приводит слова Абитебуля Autoweek.