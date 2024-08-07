Штайнер назвал условие, при котором Ферстаппен не станет чемпионом в этом сезоне Формулы-1

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер дал комментарий по поводу резких высказываний пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее он позволил себе их во время Гран-при Венгрии. Нидерландец тогда жёстко ругался на своего инженера Джанпьеро Ламбьязе, команду и соперников.

«Не знаю, быть может, для медийной составляющей было бы лучше, чтобы он вернулся к тому, что было раньше. Но если он сохранит спокойствие, он всё ещё может выиграть чемпионат. Но если он будет действовать так же, как против Льюиса в Будапеште, он может проиграть», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

Ранее журналист Формулы-1 Лоуренс Барретто назвал трёх лучших пилотов «Королевских гонок» на данный момент, не упомянув Ферстаппена.

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