Президент «Феррари» ответил, что может стать решающим в этом сезоне Ф-1 в борьбе за титул

Президент «Феррари» Джон Элканн поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В этом году в Формуле-1 идёт очень конкурентная борьба. Есть четыре команды, которые очень близки друг к другу, и это делает всё намного интереснее. «Ред Булл» стартовал хорошо, потом в игру вступили «Феррари», «Макларен», а теперь – и «Мерседес». Важно в полной мере раскрыть свой потенциал. Те гонщики, у кого больше опыта, обладают большей стабильностью. Это Хэмилтон и Алонсо. И это может иметь значение», — приводит слова Элканна La Gazzetta dello Sport.

Ранее Элканн высказался о переходе 39-летнего семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в итальянскую гоночную команду в следующем сезоне Формулы-1. Сейчас Хэмилтон представляет «Мерседес».

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