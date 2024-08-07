«В Бельгии он был совершенно другим». Штайнер высказался о Ферстаппене

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене после его резких высказываний во время Гран-при Венгрии. Нидерландец тогда жёстко ругался на своего инженера Джанпьеро Ламбьязе, команду и соперников.

«Всё идёт хорошо, а потом вдруг, я бы не сказал, что всё уж очень плохо, но становится некомфортно. Нужно бороться за каждую мелочь. Любая маленькая ошибка усложняет задачу. И потом, как мне кажется, после гонки он пришёл к такому выводу – «мне нужно вести себя по-другому, потому что команда имеет значение». Гонщик очень важен, но он всего лишь часть большой команды. Если пилот не получает поддержку от команды, он ничего не может сделать. Думаю, он задумался, поговорил с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко, и они ему это объяснили. А потом он вернулся в Спа совершенно другим парнем», – приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

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