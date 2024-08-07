Фабио Ди Джаннантонио продлил контракт с ВР46 в MotoGP

Итальянский мотогонщик Фабио Ди Джаннантонио продлил контракт с командой MotoGP ВР46. Соглашение было заключено сроком на два сезона. Итальянец останется в команде до конца 2026 года. Со следующего сезона Ди Джаннантонио получит один из трёх актуальных байков «Дукати».

«Мы рады, что Фабио Ди Джаннантонио будет среди наших гонщиков «Дукати» в течение следующих двух лет. Фабио всегда выражал уверенность в нашем проекте, а его преданность делу и талант заставляли его неуклонно расти. Мы убеждены, что вместе с командой ВР46 у него будет ещё больше возможностей полностью раскрыть свой потенциал. Добро пожаловать в семью «Дукати», Фабио!» — приводит слова генерального директора «Дукати» Луиджи Далл'Игны пресс-служба MotoGP.

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