Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фабио Ди Джаннантонио продлил контракт с ВР46 в MotoGP

Фабио Ди Джаннантонио продлил контракт с ВР46 в MotoGP
Комментарии

Итальянский мотогонщик Фабио Ди Джаннантонио продлил контракт с командой MotoGP ВР46. Соглашение было заключено сроком на два сезона. Итальянец останется в команде до конца 2026 года. Со следующего сезона Ди Джаннантонио получит один из трёх актуальных байков «Дукати».

«Мы рады, что Фабио Ди Джаннантонио будет среди наших гонщиков «Дукати» в течение следующих двух лет. Фабио всегда выражал уверенность в нашем проекте, а его преданность делу и талант заставляли его неуклонно расти. Мы убеждены, что вместе с командой ВР46 у него будет ещё больше возможностей полностью раскрыть свой потенциал. Добро пожаловать в семью «Дукати», Фабио!» — приводит слова генерального директора «Дукати» Луиджи Далл'Игны пресс-служба MotoGP.

Материалы по теме
Бастьянини выиграл гонку MotoGP ГП Великобритании, Хорхе Мартин — 2-й, Баньяя — 3-й

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android