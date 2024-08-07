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Марко: Пересу не нужно становиться быстрее

Марко: Пересу не нужно становиться быстрее
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз высказался о нестабильных выступлениях пилота команды мексиканца Серхио Переса.

«Ещё будут гонки, где он был хорош в прошлом году, и мы рассчитываем на стабильность. Он показывал хорошие результаты время от времени, и на последних выходных в Спа он был очень быстр в субботу, став третьим.

Пересу не нужно становиться быстрее, ему просто нужно быть последовательней. И, учитывая альтернативы, он по-прежнему остаётся лучшим решением для нас», — приводит слова Марко Speedweek.

После 14 этапов Перес, ставший вице-чемпионом в прошлом году, занимает только седьмое место. В нынешнем сезоне мексиканец четырежды оказывался на подиуме, однако его успехи пришлись на первые пять гонок, после чего он перестал попадать в топ-5.

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