Марко раскрыл, когда «Ред Булл» сделает заявление о будущем Лиама Лоусона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прояснил, когда станет известно будущее 22-летнего резервного пилота команды Лиама Лоусона.

«Мы объявим, что будет дальше с Лиамом Лоусоном в сентябре. Мы заранее планировали, что он сможет получить больше опыта за рулём болида Формулы-1 на тестах в Имоле. Несмотря на то что некоторые соперники хотели бы взять его в аренду, он не будет для этого доступен», — написал Хельмут в своей колонке на Speedweek.

Ранее Марко в очередной раз высказался о нестабильных выступлениях пилота команды мексиканца Серхио Переса, который после 14 этапов занимает только седьмое место. В настоящий момент в активе Серхио 131 очко.

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