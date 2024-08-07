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Sport Business: «Ауди» близка к спонсорскому соглашению с adidas

Sport Business: «Ауди» близка к спонсорскому соглашению с adidas
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Компания adidas близка к заключению контракта с «Ауди». Об этом информирует Sport Business. По сведениям источника, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. При этом отмечается, что «Ауди» не ищет титульного спонсора.

В настоящий момент в чемпионате участие принимает «Кик-Заубер», но начиная с 2026 года команда будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди». Ранее сообщалось, что до окончания этого сезона немецкий пилот Нико Хюлькенберг будет продолжать выступать за «Хаас», а в 2025-м присоединится к «Кик-Зауберу». Также ранее стало известно, что операционным и техническим директором в «Кик-Заубере» назначен бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

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