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Марко ответил, просило ли руководство Ф-1 не увольнять Переса из «Ред Булл»

Марко ответил, просило ли руководство Ф-1 не увольнять Переса из «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи о том, что компания-владелец Формулы-1 «Либерти Медиа» попросила команду не увольнять Серхио Переса из-за Гран-при Мексики, который состоится в октябре.

«Сообщения о том, что приверженность Пересу обусловлена желанием «Либерти Медиа» его участия в гонке в Мексике, не соответствуют действительности. Они, очевидно, хотят его участия в домашней гонке, но наш выбор гонщика не основывается на намерениях «Либерти Медиа», — приводит слова Марко Speedweek.

После 14 этапов Перес, ставший вице-чемпионом в прошлом году, занимает только седьмое место. В нынешнем сезоне мексиканец четырежды оказывался на подиуме, однако его успехи пришлись на первые пять гонок, после чего он перестал попадать в топ-5.

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