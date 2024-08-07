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Марко оценил решение Сайнса подписать контракт с «Уильямсом»

Марко оценил решение Сайнса подписать контракт с «Уильямсом»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о решении испанского пилота Карлоса Сайнса подписать контракт с «Уильямсом». Стороны заключили соглашение на 2025 и 2026 годы с возможностью дальнейшего продления.

«Решение Карлоса Сайнса перейти в «Уильямс» понятно. А какие у него были альтернативы? В следующем году едва ли можно много ожидать от «Ауди». В «Альпин» пока не знают, получат ли они двигатель «Мерседеса» уже в 2025 году. Или же это будет только в 2026-м. Я бы сказал, что для него это было лучшим решением в сложившейся ситуации. К тому же предположительно в его контракте есть пункт, который позволит ему уйти в случае поступления предложения от команды, находящейся в значительно более выгодном положении», — написал Хельмут в своей колонке на Speedweek.

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