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В Maserati назвали дату дебюта трекового суперкара на базе MC20

В Maserati назвали дату дебюта трекового суперкара на базе MC20
Maserati MCXtrema
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Компания Maserati объявила о том, что 17 августа на трассе «Лагуна Сека» в США первый экземпляр трекового суперкара MCXtrema будет доставлен владельцу. На мероприятии также будет присутствовать тест-пилот Maserati Андреа Бертолини, который проведёт обладателю машины брифинг, расскажет о трассе и поможет в проведении тестовой сессии.

Maserati MCXtrema

Maserati MCXtrema

Фото: Maserati

Maserati MCXtrema, созданная на базе MC20, была анонсирована в августе 2023 года. В трековом исполнении автомобиль стал легче (сухая масса — 1250 кг) и получил улучшенную аэродинамику. Под капотом у суперкара тот же двигатель Nettuno, однако его мощность увеличена на 110 лошадиных сил — до 544 кВт (740 л. с.). Ранее Бертолини тестировал MCXtrema в Варано, а выпущен автомобиль будет тиражом в 62 экземпляра.

Maserati MC20 Tributo Modenese

Maserati MC20 Tributo Modenese

Фото: Maserati

Вместе с этим в преддверии Monterey Car Week в Maserati представили уникальное издание MC20, посвящённое городу Модена. Автомобиль получил название Maserati MC20 Tributo Modenese. Каких-либо технических подробностей о новинке компания не приводит.

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