Марко высказался о перспективах гонщика программы «Ред Булл» Хаджара

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о члене молодёжной программы команды Исааке Хаджаре, выступающем в Формуле-2.

«Наш пилот Формулы-2 Исаак Хаджар одержал свою четвёртую победу в высшем «формульном» классе в Спа. У него, очевидно, есть потенциал для Формулы-1.

Мы будем следить за его развитием, но ему определённо достанется роль. Возможно, он проведёт год на тестах и симуляторе, как [Лиам] Лоусон», — приводит слова Марко издание Speedweek.

В настоящий момент, после 10 этапов, Хаджар возглавляет личный зачёт Формулы-2, с отрывом опережая бразильца Габриэла Бортолето и эстонца Пола Арона.