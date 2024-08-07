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Представлен гиперкар от российского экс-дизайнера Bugatti и Koenigsegg

Представлен гиперкар от российского экс-дизайнера Bugatti и Koenigsegg
Nilu27
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Компания Nilu, созданная экс-дизайнером Bugatti и Koenigsegg Александром Селипановым, представила свой первый гиперкар — Nilu27 с атмосферным двигателем V12.

Nilu27

Nilu27

Фото: Nilu

Дизайн автомобиля, сообщают его создатели, вдохновлён автомобилями Формулы-1 1980-х и 1990-х годов и выполнен в минималистичном стиле. Гиперкар построен вокруг карбонового монокока.

Nilu27

Nilu27

Фото: Nilu

Двигатель для Nilu27 разработан совместно с Hartley Engines из Новой Зеландии. Это 6,5-литровый атмосферный V12 с углом развала цилиндров 80 градусов. Точная мощность силовой установки не сообщается, однако она превышает 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля ограничена на уровне 400 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется меньше чем за три секунды.

Nilu27

Nilu27

Фото: Nilu

Кроме того, мотор построен в конфигурации Hot V — в рамках этой концепции инженеры поменяли местами впуск и выхлоп. Такое решение позволило добиться лучшего теплоотведения и более выгодной компоновки.

Двигатель гиперкара Nilu27

Двигатель гиперкара Nilu27

Фото: Nilu

Отмечается также, что название компании образовано от имён дочерей дизайнера — Ники и Лусии, а на наименование гиперкара Nilu27 его создателя вдохновил знаменитый канадский гонщик Жиль Вильнёв.

Nilu27

Nilu27

Фото: Nilu

«Одно из моих самых ярких детских воспоминаний — вырезка из старого журнала с Жилем Вильнёвым за рулём машины №27. Я сразу же влюбился в этот образ, и та страсть вела меня всю карьеру, кульминация которой — Nilu27», — приводит слова Селипанова официальный сайт Nilu.

Интерьер Nilu27

Интерьер Nilu27

Фото: Nilu

Публичный дебют автомобиля состоится на Monterey Car Week.

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