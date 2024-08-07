Марко раскрыл, мог ли Расселл избежать дисквалификации, если бы собрал «червяки» на колёса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал тактику одного пит-стопа, которой придерживался пилот «Мерседеса» Джордж Расселл во время Гран-при Бельгии. Напомним, из-за недовеса болида в 1,5 кг Расселл был дисквалифицирован, и победа досталась его напарнику Льюсу Хэмилтону.

«Джордж Расселл добрался до финиша первым благодаря своей стратегии одного пит-стопа, но затем был дисквалифицирован, поскольку его машина оказалась на 1,5 кг легче допустимой нормы. Они не ожидали этого. Но так как он так долго пилотировал на одном и том же комплекте шин, резины, естественно, осталось значительно меньше. За счёт «червяков» на круге возвращения в боксы пилоты могут собирать на колёса до 2 кг. В Спа такой возможности не было», — написал Хельмут в своей колонке на Speedweek.

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