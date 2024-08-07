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Racingnews365: adidas и Puma борются за спонсорское соглашение с «Ауди»

Racingnews365: adidas и Puma борются за спонсорское соглашение с «Ауди»
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Компании adidas и Puma ведут прямую борьбу за заключение крупного спонсорского соглашения с «Ауди». Об этом сообщает Racingnews365. По информации источника, «Ауди» провёл переговоры с Puma, которая также сотрудничает с «Феррари». Однако adidas является фаворитом. Сумма сделки оценивается в $ 30 млн.

Ранее издание Sport Business сообщило, что компания adidas близка к заключению контракта с «Ауди». По сведениям источника, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

В настоящий момент в чемпионате участие принимает «Кик-Заубер», но начиная с 2026 года команда будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди». Ранее стало известно, что операционным и техническим директором в «Кик-Заубере» назначен бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

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