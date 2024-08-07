Новая Tesla Model 3 Performance сразилась в гонке с установившей рекорд Пайкс-пик Hyundai

На YouTube-канале carwow опубликовано видео заездов с участием двух электромобилей: Tesla Model 3 Performance и Hyundai Ioniq 5 N, который в июне установил два рекорда трассы на горе Пайкс-пик.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Hyundai Ioniq 5 N оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 650 л. с. и, по данным создателей, разгоняется до 100 км/ч за 3,25 секунды. В то же время мощность Tesla составляет менее 520 л. с., однако за счёт меньшей массы 100 км/ч она достигает быстрее — за 2,9 секунды, согласно официальным данным.

В заезде на четверть мили при старте с места оба автомобиля преодолели дистанцию за 11,3 секунды, однако на записи видно, что Hyundai пересёк линию финиша на несколько мгновений раньше Tesla. На дистанции полмили быстрее также оказался Ioniq 5 N, но в этот раз преимущество Hyundai было намного заметнее.