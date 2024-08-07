Браун — о прогрессе «Макларена»: думал, что мы достигнем нынешнего уровня лишь к 2025 году

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун не ожидал, что команда будет вести борьбу с «Ред Булл» за победу в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«Если бы я сказал, что не удивлён, то это было бы неискренне. У «Ред Булл» было такое преимущество над всеми, «Мерседес» был доминирующим. Я чувствовал, что мы продолжим сокращать отставание. Думал ли я, что мы окажемся в такой позиции во время летней паузы, что нам нужна одна победа в гонке, чтобы стать лидерами? Для этого нужно занять первое и второе места и проехать самый быстрый круг. Думаю ли я, что это так произойдёт? Нет.

Но если мы сохраним ту же траекторию, по которой двигались в последних шести-семи гонках, то к концу года мы окажется там, где должны быть. Я думал, что мы достигнем нынешнего уровня лишь к 2025 году. Я не думал, что мы будет в таком положении в 2024 году. Но я не жалуюсь», — приводит слова Брауна BBC.

В Кубке конструкторов «Макларен» занимает второе место, имея в активе 366 очков. Британский гоночный коллектив уступает «Ред Булл» 42 очка.