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Хельмут Марко ответил, соответствует ли Даниэль Риккардо критериям «Ред Булл»

Хельмут Марко ответил, соответствует ли Даниэль Риккардо критериям «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался, что пилот «РБ» Даниэль Риккардо не подходит по критериям для того, чтобы перейти в основную команду «быков». Риккардо стал гонщиком «РБ» в сезоне-2023.

«Даниэля посадили в машину, и если бы он был значительно быстрее Юки, то была идея вернуть его в «Ред Булл». Но у него были и взлёты, и падения. Так что пока он не соответствует критериям, чтобы стать гонщиком основной команды «Ред Булл», — приводит слова Марко ESPN US.

Напомним, Хельмут Марко, отвечая на вопросы о ситуации с пилотами в команде «Ред Булл» и «РБ», сделал заявление, что состав гонщиков в сезоне-2025, скорее всего, изменится.

Ранее Марко прокомментировал слухи, что компания-владелец Формулы-1 «Либерти Медиа» попросила команду не увольнять гонщика Серхио Переса из-за Гран-при Мексики, который состоится в октябре.

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