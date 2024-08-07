Хельмут Марко ответил, соответствует ли Даниэль Риккардо критериям «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался, что пилот «РБ» Даниэль Риккардо не подходит по критериям для того, чтобы перейти в основную команду «быков». Риккардо стал гонщиком «РБ» в сезоне-2023.

«Даниэля посадили в машину, и если бы он был значительно быстрее Юки, то была идея вернуть его в «Ред Булл». Но у него были и взлёты, и падения. Так что пока он не соответствует критериям, чтобы стать гонщиком основной команды «Ред Булл», — приводит слова Марко ESPN US.

Напомним, Хельмут Марко, отвечая на вопросы о ситуации с пилотами в команде «Ред Булл» и «РБ», сделал заявление, что состав гонщиков в сезоне-2025, скорее всего, изменится.

Ранее Марко прокомментировал слухи, что компания-владелец Формулы-1 «Либерти Медиа» попросила команду не увольнять гонщика Серхио Переса из-за Гран-при Мексики, который состоится в октябре.