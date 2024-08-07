Браун — об Алонсо в «Макларене»: обидно, что у нас не было лучшей машины для него

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что ему жаль, что команда не смогла предоставить лучший болид, когда испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выступал за британский гоночный коллектив с 2015 по 2018 год.
«Если забыть про Ландо и Оскара, потому что я, очевидно, предвзят, я бы сказал, что Фернандо Алонсо — довольно особенный талант. У меня прекрасные отношения с Фернандо. Обидно, что у нас не было лучшей машины для него, когда он выступал за нас. Потрясающе смотреть, как он показывает себя в гонках. Он очень умный. Видеть, как он продолжает выступать на том же уровне, несмотря на то что он cтал старше. Он замечательный, и он отличный друг», — приводит слова Брауна Motorsport Week.
В Кубке конструкторов «Макларен» занимает второе место, имея в активе 366 очков. «Астон Мартин» занимает пятое место, в распоряжении команды 73 очка.
Ранее бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр выразил сомнения в качественном взаимодействии внутри «Астон Мартин» между отделами, отвечающими за производство и результаты команды.