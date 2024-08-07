Инженер «Мерседеса» —об Антонелли: он один из одарённых талантом гонщик, которого все ищут

Главный гоночный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин высказался о 17-летнем итальянце Андреа Кими Антонелли, выступающим в Формуле-2.

«Его скорость — это основное. Он прошёл младшие серии очень быстро. Не так давно он выступал в картинге, теперь он в Формуле-2 и участвует в тестах болида Формулы-1. У него очень впечатляющее резюме для такого юноши, и, без сомнения, у него будет блестящее будущее. Похоже, что он один из одарённых талантом гонщик, которого все ищут.

Нам нужны два лучших гонщика, и нам нужно сделать лучшую машину, и команда собирается сосредоточиться на этом. Я думаю, если правильно подобрать ингредиенты, то всё получится. Но, безусловно, то, что мы находимся в конкурентной борьбе, не влияет на то, ищем ли мы опытного или молодого гонщика», — приводит слова Шовлина официальный сайт Формулы-1.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не исключает возможного дебюта Антонелли в Формуле-1 уже в 2025 году. Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз также допустил скорый дебют итальянца в его команде.