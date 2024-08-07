Зак Браун заявил, что «Макларен» не заинтересован в подписании Эдриана Ньюи

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что британский гоночный коллектив не рассматривает вариант с подписанием главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Мы не собираемся подписывать Эдриана. Я очень доволен командой. Эдриан — отличный друг, настоящий талант, его резюме не имеет себе равных. Я не могу быть счастливее с тем, что мы сейчас имеем. Мы можем выполнить работу. Я доволен нашей гоночной командой, и мы постараемся выиграть Кубок конструкторов с той командой, которая есть сейчас», — приводит слова Брауна BBC.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге уже был представлен в середине июля.

Ньюи в настоящий момент является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.