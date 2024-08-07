Хилл предположил, когда Ферстаппен сможет покинуть «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл высказался о будущем трёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По его мнению, Ферстаппен сможет покинуть австрийскую команду в 2026 году.

«Думаю, он останется ещё в сезоне-2025. Но потом, мне кажется, он может подождать и увидеть всё более ясно. Я думаю, что 2026 год будет определённо открыт для выбора», — приводит слова Хилла Crash.net.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Также говорилось, что Марко, с которым у Макса хорошие отношения, может покинуть команду.