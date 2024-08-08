Жак Вильнёв: Макс и «Ред Булл» знают, что они нужны друг другу, чтобы добиться успеха

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что несмотря на разногласия внутри команды, трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и «Ред Булл» знают о своей взаимовыгоде.

«Отношения между Йосом Ферстаппеном и Кристианом Хорнером не очень хорошие. Но мы знаем, как думает Макс Ферстаппен — ему нужна машина, которая побеждает. Кажется, он двинулся дальше после истории в начале сезона. Я думаю, Макс и «Ред Булл» знают, что они нужны друг другу, чтобы добиться успеха. Они, вероятно, будут готовы оставить позади любые недавние трудности

«Мерседес», вероятно, захочет подписать Ферстаппена только для того, чтобы лишить своих главных конкурентов «Ред Булл» их звёздного гонщика. Сейчас для Ферстаппена нет хорошей команды, но в долгосрочной перспективе — посмотрим. Всю свою карьеру он провел в атмосфере «Ред Булл», и воссоздать этот комфорт в другой команде будет непросто», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц.