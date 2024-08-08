Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я пойду ва-банк». Риккардо высказался о своём настрое перед второй половиной сезона Ф-1

«Я пойду ва-банк». Риккардо высказался о своём настрое перед второй половиной сезона Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал, что подходит к гонкам второй половины сезона Формулы-1 так, будто они будут последними в его карьере.

«Я взволнован. Я мотивирован. Я действительно отказался от многих вещей, чтобы убедиться, что гонки — мой приоритет. Конечно, у нас есть небольшие проекты по ту сторону, но если бы я чувствовал, что что-то отвлекает меня, возможно, я бы отрицал это. Теперь я гораздо лучше осознаю, что происходит. И если перебор чего-то, то я либо говорю об этом, либо не делаю. Я полностью сосредоточен.

Я осознаю, что не знаю, остался ли мне тут год или пять лет, поэтому отношусь к этому так, будто это действительно мой последний шанс. Я не хочу вешать шлем на гвоздь и думать: чёрт, я должен был высказаться, должен был сделать это по-другому. Так что я в хорошем положении, потому что мне комфортно внутри себя и с тем подходом, который выбираю. Я пойду ва-банк», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Материалы по теме
Даниэль Риккардо ответил на вопрос про уход из Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android