«Я пойду ва-банк». Риккардо высказался о своём настрое перед второй половиной сезона Ф-1

35-летний австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал, что подходит к гонкам второй половины сезона Формулы-1 так, будто они будут последними в его карьере.

«Я взволнован. Я мотивирован. Я действительно отказался от многих вещей, чтобы убедиться, что гонки — мой приоритет. Конечно, у нас есть небольшие проекты по ту сторону, но если бы я чувствовал, что что-то отвлекает меня, возможно, я бы отрицал это. Теперь я гораздо лучше осознаю, что происходит. И если перебор чего-то, то я либо говорю об этом, либо не делаю. Я полностью сосредоточен.

Я осознаю, что не знаю, остался ли мне тут год или пять лет, поэтому отношусь к этому так, будто это действительно мой последний шанс. Я не хочу вешать шлем на гвоздь и думать: чёрт, я должен был высказаться, должен был сделать это по-другому. Так что я в хорошем положении, потому что мне комфортно внутри себя и с тем подходом, который выбираю. Я пойду ва-банк», — приводит слова Риккардо Racingnews365.